“Adana Demirspor”a keçən Şahruddin Məhəmmədəliyev Qurban Qurbanovla bağlı paylaşıb edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, keçmiş mşəqçisinə təşəkkür edib:

“Mənə qarşı xoş münasibətinizi və əvəzsiz əməyinizi ifadə etməyə söz tapa bilmirəm. Hər şey üçün çox sağ olun, hoca. Allah sizdən razı olsun”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.