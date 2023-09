Ermənistanda koronavirusun omikron ştamının yeni alt növü aşkarlanıb.

Metbuat.az "Hraparak" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Qeyd olunub ki, son bir həftə ərzində yoluxma hallarının sayı artıb və koronavirusa 71 yoluxma faktı qeydə alınıb ki, bu da əvvəlki həftə ilə müqayisədə çoxdur.

Mövsümlə əlaqədar olaraq virusa yoluxma hallarının artması ilə bağlı xəbərdarlıq edilib.

