Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün hərbi nəqliyyat vasitəsinin qəzaya uğraması nəticəsində 3 hərbçimiz həlak olub.

Həlak olan hərbi qulluqçulardan biri Əliyev Taleh Saleh oğludur.

O, Zərdab rayon Gödəkqobu kəndindəndir.

Metbuat.az modern.az-a istinadən hərbçimizin fotosunu təqdim edir:

