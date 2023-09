Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko Rusiyaya səfər edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Belarus mənbələri məlumat verib. Açıqlamaya görə, Lukaşenko rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə görüşəcək. Əsas müzakirə mövzusunun gündəmdəki məsələlərin olacağı bildirilib.

