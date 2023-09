El Çapo ləqəbli meksikalı narkobaron Xoakin Quzmanın həyat yoldaşı azadlığa buraxılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ-da keçmiş gözəllik kraliçası Emma Coronel Aispuro narkotik ticarətinə görə üç illik həbs cəzasının 15 ayını çəkdikdən sonra ev dustaqlığına buraxılmışdı. Yeni qərarla o azadlığa buraxılıb. 34 yaşlı gənc qadın 2007-ci ildə El Çapo ilə evlənib və onun 66 yaşlı narkotik liderinin dördüncü arvadı olduğu təxmin edilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.