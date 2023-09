"Gəlinim evimdə olsun, işləməsin" - Könül Kərimova

Əməkdar artist Könül Kərimova “Tarixin bir günü” verilişində qonaq olub.

Metbuat.az olay.az-a istinadən xəbər verir ki, proqramın aparıcısı Tarix Əliyev sənətçidən oğlunun müğənni ilə ailə qurmasına münasibət öyrənib.

Əməkda artistin cavabı belə olub:

“Müğənndən müğənniyə fərq var. Niyə də olmasın. Heç bir maneə yoxdur. Sadəcə bu işin çətinliyini, dərinliyini bildiyimə görə, istəyirəm ki, gəlinim evimdə olsun. İşləməsin. Mən isti ocağıma, evimə günlərlə, həftələrlə həsrət qalmışam. İstəmirəm gəlini evdə tapa bilməyim. İstəyirəm gəlinim evdə olsun”.

Könül Kərimova gələcək gəlinin bank və ya səhiyyə işçisi kimi işləməsinə də etiraz etmədiyini vurğulayıb.

