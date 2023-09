Şəkidə yol-nəqliyyat hadisəsi qəza ilə nəticələnib.

Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şəki regional qrupundan Metbuat.az-a bildirilib ki, sentyabrın 15-i saat 08 radələrində Şəki şəhəri ərazisində Vüqar Məmmədov idarə etdiyi “Mercedes” markalı mikroavtobusla yolu keçən piyada, 1953-cü il təvəllüdlü Cəfərov Seyfəddin Fəxrəddin oğlunu vurub. Müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alan S.Cəfərov hadisə yerində ölüb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

