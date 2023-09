Şimali Koreyanın lideri Kim Çen İn Ukraynanın “Mirotvorets” saytının məlumat bazasına daxil edilib.

Metbuat.az Ukrayna mətbuatına istinadən xəbər verir ki, saytdakı siyahıya daxil edilmə səbəbləri arasında Ukraynanın suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə hücum və Rusiya Federasiyasına şəriklik göstərilib.

Qeyd edək ki, Qarabağdakı separatçıların keçmiş "rəhəbri" Arayik Arutyunyanın da adını həmin bazaya daxil edilib.

