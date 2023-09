Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirlərinin üçtərəfli mümkün görüşündən danışıb:

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Rusiya xarici işlər nazirinin müavini Mixail Qaluzin deyib ki, Rusiya Azərbaycan və Ermənistanla dialoqu davam etdirməyə hazırdır:

"Tərəflər bu qərarı qəbul edəndə növbəti üçtərəfli görüş keçiriləcək".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.