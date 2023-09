Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko Vladimir Putinlə görüşdə bir sıra açıqlamalar verib.

Metbuat.az Rusiya KİV-nə istinadən xəbər verir ki, Lukaşenko Minsk, Moskva və Pxenyan “üçlü əməkdaşlıq” haqqında danışıb:

O bildirib ki, hər üç ölkə bu barədə düşünə bilər.

