Sumqayıt şəhərində kişi avtomobildə yanaraq ölüb.

Metbuat.az “Report”a istinadən məlumat verir ki, hadisə şəhərin İnşaatçılar qəsəbəsində qeydə alınıb.

Əraziyə aidiyyəti qurumların əməkdaşları cəlb olunub.

Meyitin kimliyi dəqiqləşdirilir.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

