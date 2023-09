Əməkdar artist Yusif Mustafayev ona təklif olunan 30 minlik toydan imtina edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənni bu haqda "Həmin Zaur" proqramında danışıb. O bildirib ki, təyyarəyə minməkdən qorxduğu üçün xaricdəki toylardan imtina edir:

"Qazaxıstanda toya dəvət aldım. Dedi ki, 30 min dollar verirəm. Cavab verdim ki, niyə ürəyimi partladırsan? Təyyarəyə minə bilmirəm. Dedilər ki, anam üçün gəlin oxuyun. Amma imtina etdim".

