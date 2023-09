Azərbaycan əsilli İran müğənnisi Ququş (Faiqə Atəşin) böyük səhnədən getdiyini açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənni deyib ki, o uzunmüddətdir bu barədə qərar verməyə çalışır. Hazırda 78 yaşı olan müğənninin

yayın ortalarında Avropanın bir sıra şəhərlərində "Son mövsüm" adlı konsert turu baş tutmuşdu.



Qeyd edək ki, Ququş 1950-ci il mayın 5-də Tehranda Sərçeşmə rayonunda anadan olub. Onun valideynləri Bakıdan Tehrana köçüblər.

