Müğənni Sevda Yahyayeva ikinci övladına hamilədir.

Metbuat.az axsam.az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçi yenidən qız anası olmağa hazırlaşır. Hamiləliyinin altıncı ayını yaşayan Sevda bu günlərdə yeni klipi üçün obyektiv qarşısına da keçib.

Qeyd edək ki, Sevda həkim Zakir Bayramovla ailəlidir. Cütlüyün Ayla adlı bir qız övladı var.

