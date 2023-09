Nardaran Ağsaqqallar Şurasının sədri Hacı Natiq Kərimov vəfat edib.

Metbuat.az "Qafqazinfo"ya istinadən bildirir ki, Hacı Natiq ötən gün xəstəlik səbəbindən dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, Hacı Natiq Nardaran hadisələri zamanı kənd ağsaqqalları adından çıxış edirdi. Daha sonra dövlətə xəyanətdə ittiham edilən Hacı Natiq həbs edilmişdi. Bir müddət sonra isə azadlığa buraxılmışdı.

