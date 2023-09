Amerikalı iş adamı İlon Mask Ukrayna müharibədəki hücumlarımı əhəmiyyətsiz adlandırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Mask "X" sosial şəbəkəsində bildirib ki, Kiyev cəbhədə uğurlu irəliləyiş əldə edə bilməyərək çoxlu insan itirib:

"Belə əhəmiyyətsiz bir nəticə üçün bu qədər ölüm var".

Onun bu fikirləri Ukrayna mətbuatında kəskin tənqid olunub.

