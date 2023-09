Müğənni Elnarə Xəlilova paylaşımı ilə diqqət çəkib.

Metbuat.az "Axşam.az"a istinadən xəbər verir ki, sənətçi ad çəkmədən həmkarlarından birinə ismarış yollayıb.

O, paylaşımında "Mənimlə "müharibə" etməyi sənə heç zaman tövsiyə etməmişəm. Dəfələrlə özünü büruzə vermisən. Keçmişəm... Həyalı abırından susur. Həyasız da həmişə elə bilir ki, haqlıdır" - deyə, Elnarə paylaşımında yazıb.

