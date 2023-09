Bu bürclər tez boşanırlar - Eyni qadın onları sıxır

Bəzi bürclər xarakter baxımından bir-biriləri ilə yaxşı anlaşa bilər, uzun müddət birlikdə qala bilərlər. Lakin 2 bürc var ki, ailə qurmaq və davam etdirmək məsələsində uğursuzdur.

Metbuat.az bildirir ki, bununla bağlı astroloqlar araşdırma aparıblar. Həmin bürclər bunlardır:

Oğlaq - onlar tez alışıb, tez də sönən olurlar. Bir qadına maraqları qısa zamanda yarandığı kimi, tez zamanda da yox ola bilər. Onlar üçün bir ömür eyni adamla yaşamaq sıxıcı gələ bilər. Oğlaqlar daha çox əyləncə və səyahət insanlarıdır ki, bu da ailə ənənələri ilə üst-üstə düşmür.

Balıqlar - bu bürc altında doğulan kişilər emosional olduqarı qədər, tez-tez fikir dəyişən də olurlar. Onlarla ailə quranda unutmayın ki, nə vaxtsa sizə qarşı hisslərində kəskin dəyişiklik ola bilər.

