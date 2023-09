Ermənistan Baş naziri Nikol Paşinyan ABŞ Dövlət katibi Entoni Blinken və Fransa Prezidenti Emmanuel Makronla telefonla danışıb.

Metbuat.az bildirir ki, Ermənistan Nazirlər Kabineti məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, tərəflər Qarabağdakı son vəziyyəti müzakirə ediblər.

Fransa Prezidenti bildirib ki, yaranmış vəziyyətlə əlaqədar Paris BMT Təhlükəsizlik Şurasının təcili iclasının keçirilməsi təşəbbüsü ilə çıxış edir.

