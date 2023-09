Türkiyə xarici işlər naziri Hakan Fidan BMT Baş Assambleyasının iclası çərçivəsində Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov ilə görüşüb.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə TRT Haber məlumat yayıb.

Qeyd olunub ki, görüş zamanı Qarabağda baş verən son hadisələr müzakirə olunub.

