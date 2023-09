"Azərbaycan ordusu separatçıların müdafiə xəttini bir neçə yerdə yarıb".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri "REUTERS"ə açıqlamasında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev deyib.

Agentlik qeyd edir ki, H. Hacıyev bunun beynəlxalq səviyyədə Azərbaycan ərazisi kimi tanınan Qarabağda lokal antiterror tədbirləri başldadıqdan sonra bildirib.



