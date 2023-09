Rusiyanın İrəvandakı səfirliyi etirazçılar tərəfindən mühasirəyə alınıb, giriş və çıxış bağlanıb. Nəticədə əməkdaşlar binada qalıblar.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə TASS məlumat yayıb.

Bildirilir ki, nümayişçilər əsasən girişdə toplaşıblar.

