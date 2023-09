Çempionlar Liqasında qrup mərhələsinin oyunlarına start verilib

UEFA Çempionlar Liqasında qrup mərhələsinin matçlarına start verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ilk oyun günündə E, F, G və H qruplarının görüşləri baş tutub.

E qrupunda Niderland “Feyenoord”u evdə Şotlandiya “Seltik”ini məğlub edib. “Latsio” İtaliyada İspaniya “Atletiko”su ilə heç-heçə edib.

F qrupunda İngiltərə “Nyukasl”ı İtaliyada “Milan”la qolsuz sülhə razılaşıb. Almaniyanın “Borussiya” (Dortmund) klubu isə Fransada PSJ-uə 2 cavabsız qolla uduzub.

G qrupunda Almaniyanın “Leyptsiq” komandası İsveçrədə “Yanq Boyz”a, “Mançester Siti” isə İngiltərədə Serbiyanın “Srvena Zvezda” klubuna qalib gəlib.

Nəhayət, H qrupunda İspaniya çempionu “Barselona” doğma meydanda Belçika “Antverpen”ini darmadağın edib. Ukrayna “Şaxtyor”u isə Portuqaliyanın “Portu” komandası ilə dueldən məğlub ayrılıb.

Çempionlar Liqası

Qrup mərhələsi, I tur

19 sentyabr

E qrupu

23:00. “Feyenoord” (Niderland) – “Seltik” (Şotlandiya) - 2:0

23:00. “Latsio” (İtaliya) – “Atletiko” (İspaniya) - 1:1

F qrupu

20:45. “Milan” (İtaliya) – “Nyukasl” (İngiltərə) - 0:0

23:00. PSJ (Fransa) – “Borussiya” (Dortmund, Almaniya) - 2:0

G qrupu

20:45. “Yanq Boyz” (İsveçrə) – “Leyptsiq” (Almaniya) - 1:3

23:00. “Mançester Siti” (İngiltərə) – “Srvena Zvezda” (Serbiya) - 3:1

H qrupu

23:00. “Barselona” (İspaniya) – “Antverpen” (Belçika) - 5:0

23:00. “Şaxtyor” (Ukrayna) – “Portu” (Portuqaliya) - 1:3

Qeyd edək ki, A, B, C və D qrupunun oyunları bu gün keçiriləcək.

