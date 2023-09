Salyan şəhər sakini, 1965-ci il təvəllüdlü Zamanov Murad Zaman oğlu həyat yoldaşı 1976-cı il təvəllüdlü Zamanova Nazilə Məhərrəm qızını kəndirlə boğaraq qətlə yetirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qadının meyiti müayinə olunmaq üçün Salyan morquna yerləşdirlib.

Faktla bağl Salyan prokuroluğunda cinayət işi açılıb, araşdırma aparılır.

