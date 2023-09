Dünya nüvə müharibəsinin astanasındadır - Ruhani lider

Katoliklərin ruhani lideri Papa Fransisk 1962-ci ildə “Kuba raket böhranı”nda olduğu kimi dünyanın nüvə müharibəsi astanasında olduğunu bəyan edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Papa Fransisk, 1963-cü ildə Papa İoann tərəfindən nəşr olunan "Terrisdə Pacem" adlı sülh sirkulyarının 60-cı ildönümü münasibətilə keçirilən konfransa mesaj göndərib. Papa mesajında cəmiyyətləri nüvə silahlarını aradan qaldırmağa və adi silahlardan yalnız özünümüdafiə üçün istifadə etməyə çağırıb.

“Dünyamız Ukraynadakı münaqişənin faciəvi vəziyyətində hissə-hissə aparılan üçüncü dünya müharibəsinin məngənəsində qalmaqda davam etsə də, nüvə silahına əl atmaq təhlükəsi də yox deyil. Nüvə silahlarından azad dünya mümkündür və lazımdır”, - Papa bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.