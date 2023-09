"İlham Əliyev zəmanəmizin görkəmli siyasətçisidir. Paşinyan uduzan tərəfdir".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu rusiyalı ekspert İqor Korotçenko deyib:

"Bununla belə, başqa cür ola bilməzdi. Bu, istənilən obyektiv analitik üçün aydın idi", - deyə o qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.