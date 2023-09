Rusiya prezidenti Vladimir Putin Qarabağda baş verən son hadisələrdən danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "RİA Novosti" məlumat yayıb. Putin Rusiyanın İrəvan və Bakının hakimiyyət orqanları ilə daimi təmasda olduğunu bildirib:

"Bizim sülhməramlılarımız cəlb olunmuş bütün tərəflərlə çox aktiv şəkildə işləyir. Mülki əhalini qorumaq üçün hər şeyi edirlər. Moskva ümid edir ki, Qarabağda problemi sülh yolu ilə həll etmək mümkün olacaq."

