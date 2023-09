Bakı hələlik İrəvanla danışıqlar aparmağı planlaşdırmır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov RİA "Novosti"yə deyib.

O qeyd edib ki, Bakı hələlik BMT Baş Assambleyası çərçivəsində İrəvanla danışıqlar aparmağı planlaşdırmır.

