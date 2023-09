Məşhur amerikalı repçi Snoop Doggun sentyabrın 23-də İrəvanda keçirilməsi planlaşdırılan konserti təxirə salınaca bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan mediası yazıb. Qeyd edilir ki, Qarabağdakı məğlubiyyətdən sonra İrəvanda başlayan kütləvi etiraz aksiyaları fonunda belə bir konsertin keçirilməsi Paşinyan hökumətinə yaxşı heç nə vəd etmir.

Xatırladaq ki, Ermənistan hökuməti hələ avqustun 11-də Snoop Doggun konsertinin təşkili üçün 6 milyon dollardan çox vəsait ayırıb.



