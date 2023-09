Çempionlar Liqasının qrup oyunları çərçivəsində “Santyaqo Bernabeu”da keçirilən “Real Madrid” matçı öncəsi “Union Berlin” azarkeşləri polislə toqquşub.

Metbuat.az xəbər verir ki, oyundan əvvəl azarkeşlər stadionun ətrafına toplaşıblar. Lakin bir müddət sonra polislə münaqişə yaranıb. Bir çox "Union Berlin" azarkeşi matç başlasa da, stadiona daxil ola bilməyib.

Qeyd edək ki, oyun “Real Madrid”in 1-0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

