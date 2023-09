UEFA Çempionlar Liqasının qrup mərhələsi çərçivəsində keçirilən "Bavariya" - "Mançester Yunayted" oyunu maraqlı matça səhnə olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, oyunda 7 qol vurulub. 7 qoldan 3-ü oyunun son dəqiqələrində qeydə alınıb.

"Bavariya" - "Mançester Yunayted" - 4:3



Qollar: Sane, 28. Qnabri, 32. H.Keyn, 53-pen. Tel, 90+2 – Hoylund, 49. Kazemiro, 88; 90+5

