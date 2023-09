Argentina 1-ci, Azərbaycan 121-ci oldu - SİYAHI

Azərbaycan millisinin sentyabr ayı üçün FİFA reytinqindəki mövqeyi açıqlanıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Canni De Byazinin baş məşqçisi olduğu komanda mövqeyini dəyişməyib.

Yığma 1147 xalla 121-ci sırada qalıb.

Bir pillə geriləyən Türkiyə yığması 42-ci yerdədir. “Ay-ulduzlular”ın hesabında 1475 xal var.

Reytinqin zirvəsində dəyişiklik olmayıb. DÇ-2022-nin qalibi Argentina yığması 1851 xalla liderliyini davam etdirib. Qətərdə təşkil olunan mundialın finalçısı Fransa (1840) ikinci, Braziliya (1837) isə üçüncü sırada qərarlaşıb.

İlk “10-luq”:

1. Argentina – 1851 xal

2. Fransa – 1840

3. Braziliya – 1837

4. İngiltərə - 1794

5. Belçika – 1792

6. Xorvatiya – 1747

7. Niderland – 1743

8. Portuqaliya – 1728

9. İtaliya – 1727

10. İspaniya – 1710

AVRO-2024-ün seçmə mərhələsinin F qrupu:

5. Belçika – 1792

23. İsveç – 1538

25. Avstriya – 1537

115. Estoniya – 1172

121. Azərbaycan – 1147

Postsovet məkanı:

24. Ukrayna – 1538

39. Rusiya – 1495

75. Özbəkistan – 1328

79. Gürcüstan – 1299

91. Ermənistan – 1254

96. Qırğızıstan – 1228

100. Qazaxıstan – 1206

105. Belarus – 1198

110. Tacikistan – 1183

115. Estoniya – 1172

121. Azərbaycan – 1147

136. Latviya – 1089

140. Türkmənistan – 1086

143. Litva – 1072

159. Moldova - 1010

