Prezidentin köməkçisindən Yevlax görüşü ilə bağlı AÇIQLAMA

Azərbaycan Prezidentinin xüsusi tapşırıqlar üzrə nümayəndəsi Elçin Əmirbəyov Yevlaxda Qarabağın erməni sakinlərinin nümayəndələri ilə keçirilən görüş barədə açıqlamalar verib.



Metbuat.az bildirir ki, o, “Sky News Arabia”ya müsahibəsində görüşdə Qarabağ ermənilərinin reinteqrasiyası formatlarının müzakirə edildiyini qeyd edib. O bildirib ki, bütün məsələ və problemləri bir görüşdə həll etmək mümkün deyil:

“Qarabağ ermənilərinin bundan sonrakı taleyi Azərbaycanın daxili məsələsidir. Bugünkü görüş gələcək görüşlərin birincisi oldu. Bu dialoq Ermənistan-Azərbaycan arasındakı sülh müqaviləsinə müsbət təsir göstərə bilər",

