"Qarabağ" qrup mərhələsinə uğurlu nəticə ilə başladı

"Qarabağ" Avropa Liqasının qrup mərhələsində ilk oyununa çıxıb.

Metbuat.az bildirir ki, Qurban Qurbanovun komandası Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda Norveçin sonuncu çempionu "Molde" klubunu qəbul edib. Görüş Ağdam təmsilçisinin 1:0 gesablı qələbəsi ilə başa çatıb

Qrupun digər matçında "Bayer" (Almaniya) "Hakken"i (İsveç) qəbul edib və 4 cavabsız qolla qalib gəlib.

21 sentyabr

Avropa Liqası

Qrup mərhələsi, 1-ci tur

H qrupu

20:45 "Qarabağ" (Azərbaycan) - "Molde" (Norveç) -1:0

Qol: Leandro Andrade, 55

Baş hakim: Con Biton (Şotlandiya)

20:45 "Bayer" (Almaniya) - "Hakken" (İsveç) - 4:0

Qollar: Florian Virtz, 10, Amine Adli, 16, Victor Bonifeys, 66, Jonas Hofmann, 70

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.