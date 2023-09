2023-cü ilin yanvar-avqust aylarında qeyri-neft-qaz sektoru üzrə investisiya qoyuluşları 7 mlrd. 98,8 mln. manata çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu göstəricinin həcmi ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 17.1% çoxdur.

