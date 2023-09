Yaşar Gülər Türkiyənin Suriyadan çıxması üçün şərtləri açıqladı

“Bizim kimsənin torpağında gözümüz yoxdur. Prezidentimiz də bunu deyib”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Türkiyənin milli müdafiə naziri Yaşar Gülər “Milliyət”ə müsahibəsində deyib.

O söyləyib ki, Türkiyənin kimsənin torpağına ehtiyacı da yoxdur: “Bunu konkret formada deyirik. Biz təhlükəsiz şərait formalaşmadan Suriyanı necə tərk edə bilərik?”.

Nazir bildirib ki, “Zeytun budağı”, “Fırat qalxanı” kimi əməliyyatların məqsədi Türkiyə vətəndaşlarının təhlükəsizliyinin təmin olunması idi: “İndi bəzilərinin bizim Suriyadan çıxmağımızı tələb etməyi ilə biz ərazini tərk etməyəcəyik. Əvvəlcə lazımi şərait yaradılmalıdır. Konstitusiya qəbul olunmalı, seçkilər keçirilməlidir. Hökumət qurulmalıdır. Bundan sonra məmnuniyyətlə Suriyadan çıxacağıq”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.