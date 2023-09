Xəbər verdiyimiz kimi, Əməkdar artist Rəhman Rəhmanovun müğənni oğlu Emil Rəhmanoğlu dünyasını dəyişib.

Metbuat.az axsam.az-a istinadən xəbər verir ki, Klarnet ifaçısı Hüseyn Məhəmmədoğlu mərhumun səs yazısını yayıb. Səsdə Emil xəstəxanadan çıxdığını, səhhətinin yaxşı olduğunu deyib.

"Çıxdım, sapsağlamam. Evdəyəm, hər şey yaxşıdır" deyə, Emil bildirib.

Qeyd edək ki, ailəsi Emilin ölüm səbəbinin ürəyində tromp olması olduğunu deyib.

