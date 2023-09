“Sabah” müdafiəçi Hiqor Qabriellə yollarını ayırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə klubun saytı məlumat yayıb. Braziliyalı futbolçu ilə müqaviləyə qarşılıqlı razılıq əsasında xitam verilib.

Qeyd edək ki, H.Qabriel 2022-ci ilin fevralında Bakı təmsilçisinə transfer olmuşdu. O, ötən mövsümün ilk yarısında Belarus “Dinamo”sunda (Minsk), 2-ci yarısında Ukrayna “Lvov”unda icarə əsasında oynamışdı.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.