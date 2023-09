Deputat Qənirə Paşayevanın vəfat etməsi ilə bağlı məlumat yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qardaşı Hüseyn Paşayev APA-ya bildirib ki, Qənirə Paşayevanın müalicəsi davam edir.

***

Manset.az məsələ ilə bağlı deputatın qardaşı Hüseyn Paşayevlə əlaqə saxlayıb. O, Qənirə Paşayevanın ölümü ilə bağlı sualı təkzib etməyib.

"Xəstəxana ilə əlaqə saxlayın. Mənim bu dəqiqə çoxlu işim var. Sizə heç nə deyəsi deyiləm".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.