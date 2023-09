Qarabağdan Ermənistana könüllü şəkildə gedən erməniəsilli şəxslərin sayı 19 min nəfərə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan baş naziri Tiqran Xaçatryan bildirib.

Xatırladaq ki, erməni əsilli şəxslərin Ermənistana sərbəst keçidi üçün şərait yaradılır.

