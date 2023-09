Xəbər verdiyimiz kimi, Ordumuzun ötən günlərdə həyata keçirdiyi antiterror əməliyyatı zamanı igidlərimizdən biri Mustafayev Vəli Ceyhun oğlu Şəhidlik zivəsinə yüksəlib. Bu hadisəni eşidən sevgilisi isə onu tək qoymayacağını bildirərək həyatına son qoyub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Baku TV şəhid Vəli Mustafayevin ailəsindən müsahibə alıb.

