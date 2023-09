Azərbaycan millisinin futbolçusu Mahir Emrelinin də formasını geyindiyi Zaqreb "Dinamo"su Xorvatiya kubokunda 1/16 final mərhələsinin oyununa çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, komanda səfərdə "Ponikva" ilə qarşılaşıb. 4:1 hesabı ilə qalib gələn "Dinamo" 1/8 finala yüksəlib. "Ponikva" - "Dinamo" - 1:4

Mahir bu görüşdə iştirak etməyib. O, sonadək ehtiyatda qalıb.

