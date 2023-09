Şahbuz Rayon Təhsil Şöbəsinin müdiri Araz Məmmədov vəzifəsindən azad edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası təhsil nazirinin müavini, nazirin səlahiyyətlərini icra edən Ovni Muradov əmr imzalayıb.

