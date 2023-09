Filippində qadın mağazadan yaşıl rəngli “Budda” fiquru alaraq 4 il ona dua edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qadının evinə qonaq gələn rəfiqəsi fiquru görəndə çox təəccüblənib və qadının 4 ildir pərəstiş etdiyi fiqurun cizgi filminin qəhrəmanı Şrek olduğunu müşahidə edib. Rəfiqəsi qadına dua etdiyi “Budda” fiqurunun Şrek olduğunu izah edib. Qadının 4 il Şrekə dua etməsi sosial şəbəkədə gülüş obyektinə çevrilib.

