"Qənirə xanımı gənc jurnalist olanda tanıdım. Deyə bilərəm ki, ömrünü vətən yolunda xərclədi. Qənirə xanımla çox şəxsi xatirələrimiz var. Ermənilərə qarşı Avropa, Türkiyədə mübarizədə bir yerdə idik. Vətən üçün hara çağırdıqsa, gəldi. Yaxşı, Sinan bəy, gəlirəm dedi".

Metbuat.az bildirir ki, bu sözləri mərhum deputat Qənirə Paşayevanın dəfn mərasiminə qatılan Türkiyəli siyasətçi Sinan Oğan deyib.

Qeyd edək ki, Qənirə Paşayeva ötən gün vəfat edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.