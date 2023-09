Zaqatalada evdə təmir zamanı küplər aşkar edilib.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, şəhərin İmam Şamil küçəsinin sakini Aqşin Osmanov köhnə evində söküntü işləri apararkən zirzəmidə qədim küplər aşkar edib.

Küplər çox böyük olduğundan onları yerindən tərpətmək mümkün olmayıb.

Evin sahibi Aqşin Osmanov maraqlı tapıntının tarixçilər və arxeoloqlar tərəfindən araşdırılmasını istəyir.



