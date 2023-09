Azərbaycan Respublikası Dövlət Turizm Agentliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların siyahısına dəyişiklik edilib.

Metbuat.az bildirir ki, Baş nazir Əli Əsədov bununla bağlı müvafiq qərar imzalayıb.

Dəyişikliklə siyahıya “Tuğ” Dövlət Tarix-Memarlıq və Təbiət Qoruğu əlavə edilib.

