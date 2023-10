“Mançester Yunayted” - “Qalatasaray” matçının hakimi bəlli oldu

UEFA Çempionlar Liqasının A qrupunun 2-ci matçında “Qalatasaray”ın “Mançester Yunayted”lə səfər matçını slovakiyalı hakim İvan Kruzliak idarə edəcək.

UEFA-dan verilən açıqlamaya görə, oktyabrın 3-ü, çərşənbə axşamı Old Trafford stadionunda keçiriləcək matçda Kruzliakın köməkçiləri eyni ölkədən olan Branislav Hankko və Yan Pozor olacaq.

Matçın dördüncü hakimi Peter Kraloviç təyin olunub.

Xatırladaq ki, İvan Kruzliak 2019/2020 mövsümündə UEFA Çempionlar Liqası A qrupunun 5-ci matçında “Qalatasaray”ın “Brügge” ilə 1-1 hesablı heç-heçə etdiyi oyunu idarə edib. O, matçın əlavə vaxtında rəqib komandanın iki futbolçusunu qırmızı vərəqə ilə oyundan kənarlaşdırıb.

