​Hökumət komissiyası və “Azerbaijan International Mining Company Limited” şirkətinin rəhbərliyi Söyüdlüdə sakinlərlə görüşüb - FOTO

Söyüdlü kəndi yaxınlığındakı tullantıxana sahəsində ətraf mühitin çirklənməsi ilə bağlı son iddialar və sonrakı müstəqil qiymətləndirmədən sonra, komissiya üzvləri və “Azerbaijan International Mining Company Limited” (AIMC) şirkətinin rəhbərliyindən ibarət ictimai qrup 28 sentyabr 2023-cü ildə Gədəbəy rayonunun Söyüdlü kəndində sakinlərlə görüşüb.



Görüşün məqsədi çirklənmə ilə bağlı "Micon" Beynəlxalq Monitorinq Şirkəti tərəfindən müstəqil araşdırmanın nəticələrini ictimaiyyətə çatdırmaq olub. Hesabatın nəticələri təsdiq edib ki, tullantı anbarında heç bir çirklənmə yoxdur, anbar yaxşı vəziyyətdədir və təcrübəli komanda tərəfindən lazımi səviyyədə idarə olunur. Bu, birmənalı şəkildə göstərir ki, AIMC-nin əməliyyatları yerli ətraf mühitə və sağlamlığa heç bir zərərli təsir göstərməyib.

İclasda Söyüdlü yaxınlığındakı tullantı anbarında mövcud vəziyyətə nəzarət etmək və qiymətləndirmək üçün təyin edilmiş Komissiyanın sədri, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri cənab Muxtar Babayev “Micon” Beynəlxalq Monitorinq Şirkəti tərəfindən həyata keçirilən monitorinqin nəticələrinə dair təqdimatla çıxış edib.

Nəticələrdən belə qənaətə gəlinib ki, qrunt sularında, səth sularında, tullantı anbarının qruntlarında heç bir çirklənmə yoxdur və bütün nəticələr beynəlxalq standartlardan və təlimatlardan aşağıdır. Ətraf mühitə və insan sağlamlığına da nəzərəçarpacaq təhlükə yoxdur. Bundan əlavə, havanın keyfiyyətinin, səs-küy səviyyəsinin və radiasiya səviyyəsinin qiymətləndirilməsi zamanı məlum olub ki, bütün parametrlər müəyyən edilmiş norma və standartlardan aşağıdır. Tövsiyələr əsasən avadanlığın yenilənməsi və yerli icma ilə əlaqələrin gücləndirilməsinə yönəlib. Bu tövsiyələr şirkət tərəfindən yerinə yetiriləcək.

Bundan əlavə, mədən və ətraf ərazidən 32 torpaq nümunəsi toplanıb və yenə də bütün parametrlər məqbul həddə aşkarlanıb. Metalların çox olmasını isə Muxtar Babayev ərazinin minerallaşması və təbii süxurların xüsusiyyətləri ilə əlaqələndirib.

Səhiyyə nazirinin müavini cənab Nadir Zeynalov jurnalistlərə bildirib ki, müayinələr zamanı Söyüdlü kənd sakinlərinin sağlamlıq vəziyyəti qənaətbəxş olaraq qaldığı müəyyən edilib.

Komissiya və AIMC-nin rəhbərliyi Söyüdlü sakinlərinin narahatlıqlarını diqqətlə dinləyib, onların müraciət və təkliflərini qeydə alıb. Daha sonra komissiya Söyüdlü sakinləri ilə fikir mübadiləsi aparması üçün sözü AIMC rəhbərliyinə verib.

AIMC-nin prezidenti cənab Reza Vəziri şirkətin Gədəbəydəki 15 illik fəaliyyətini vurğulayaraq, bu müddət ərzində onların beynəlxalq və etik standartlara sarsılmaz sadiqliyini qeyd edib.

Cənab Vəziri şirkətin fəaliyyətinin Azərbaycan iqtisadiyyatına 721 milyon ABŞ dolları məbləğində birbaşa və dolayı mühüm töhfə verdiyini diqqətə çatdırıb. Bundan əlavə, o, şirkətin 1639 işçisindən 1100 nəfərinin Gədəbəy rayon sakinləri olduğunu bildirib ki, bu da AIMC-nin regionun insan kapitalının gücləndirilməsinə sadiqliyini vurğulayır.

Reza Vəziri qeyd edib ki, “Micon” Beynəlxalq Monitorinq Şirkətinin hesabatında AIMC-nin fəaliyyətinin ətraf mühitə heç bir ziyan vurmaması açıq şəkildə göstərilir. Bununla yanaşı hesabatda avadanlığın təkmilləşdirilməsi və yerli icma ilə əlaqələrin gücləndirilməsi üçün təkliflər verilib. Qeyd etmək vacibdir ki, AIMC bu tövsiyələri səylə yerinə yetirməyə tam sadiqdir.

AIMC-nin idarə heyəti yerli sakinlərin narahatlıqları, icma yardımı və əməkdaşlıq mövzularında Söyüdlü sakinləri ilə səmimi və mehriban ünsiyyət qurub. Cənab Vəziri daha sonra Gədəbəy Rayon İcra Hakimiyyətinin və Söyüdlü icmasının nümayəndələrindən ibarət işçi qrup çərçivəsində icra olunacaq layihələrlə bağlı növbəti müzakirələrin aparılması ilə birlikdə, şirkətin sosial məsuliyyət layihələri üçün illik büdcə ayırmaq öhdəliyi barədə Söyüdlü icmasını məlumatlandırıb.

AIMC Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə “R.V İnvestment Group” MMC (ABŞ) arasında imzalanmış Hasilatın Pay Bölgüsü Sazişi çərçivəsində həyata keçirilən Azərbaycanda kəşfiyyat, mədən tikintisi, faydalı qazıntı emalı və qızıl və mis layihələrinin işlənməsinə yönəlmiş əməliyyatlarla fəal şəkildə məşğul olur. Şirkətin portfeli Hasilatın Pay Bölgüsü Sazişi çərçivəsində fəaliyyət göstərən hər biri Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə əməkdaşlıq və tərəfdaşlıq əsasında inkişaf edən səkkiz müqavilə sahəsindən ibarətdir.

