Bakıda intihar hadisəsi olub.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə Nizami rayonu Cəmşid Naxçıvanki küçəsində baş verib.

43 yaşlı Həsənov Eldar German oğlu binanın 5-ci mərtəbəsindən özünü atıb. O, aldığı xəsarətlərdən yerindəcə keçinib.

E. Həsənovun hansı səbəblə özünü öldürməsi hələlik bilinmir.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.